À l’heure de l’IA, ma fille peut-elle encore faire une école d’art?

Alors qu’on peut maintenant générer des images fabuleusement belles en quelques prompts, on peut légitimement se demander s’il y a encore un sens à faire une école d’art. Plus généralement, les incroyables capacités de l’IA générative ne rendent-elles pas obsolètes les métiers de la création, sans même parler des comptables, avocats ou écrivains? Je crois que la réponse est non, mais il y a un “mais”.

La scène se passe dans les années 90. Nous sommes dans un bureau d’étude qui travaille sur un nouveau véhicule. Plusieurs ingénieurs s’affairent devant leur écran où tourne un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO). Le designer qui pilote le projet, Jean-Patrick, fait sa petite visite. Il s’arrête derrière l’un des ingénieurs et observe son travail pendant quelques instants.

Jean-Patrick: Votre bloc ne tient pas sur sa pièce.

L’ingénieur: que voulez-vous dire?

Jean-Patrick: ce que je viens de dire. Votre bloc ne tient pas sur sa pièce.

L’ingénieur, agacé: si, il tient debout, ça se voit bien à l’écran, non?

L’ingénieur refuse d’en démordre, malgré plusieurs demandes. Jean-Patrick décide alors de débrancher l’ordinateur, qui bien-sûr s’éteint immédiatement. Silence de mort dans la salle.

Jean-Patrick: Prenez une feuille de papier et un crayon, et dessinez-moi votre bloc.

L’ingénieur s’exécute. Commence son dessin puis ralentit de plus en plus jusqu’à s’arrêter. “Vous avez raison, il ne tient pas.”

Formé uniquement sur des outils informatiques, l’ingénieur n’avait jamais acquis le sens des proportions, et la maîtrise de la matière tangible. Il était incapable de “voir” véritablement une pièce, sa géométrie, son volume, et sa dynamique, incapable de la “sentir” en vrai. Il ne possédait pas les fondamentaux. Des années plus tard, en 2011, lorsqu’avec Jean-Patrick et Renault Gautier nous avons lancé le programme IDEA (Innovation, design, entrepreneuriat et art) à emlyon business school, nous avons décidé qu’il commencerait avec des cours de dessin “à l’ancienne”, c’est-à-dire papier, crayon, gomme. On s’est beaucoup moqué de nous, mais grâce à Jean-Patrick, nous savions ce que nous faisions et pourquoi nous le faisions.

Pour tirer le meilleur parti de l’IA, il faudra maîtriser les fondamentaux

Quel rapport avec l’IA? Eh bien un rapport direct. Photoshop me permet de modifier des images. Cela me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire sinon. Mais Photoshop ne me transforme pas en graphiste. Avec Photoshop, un graphiste fera toujours beaucoup mieux que moi. Il en va de même pour l’IA. Ceux qui maîtrisent les fondamentaux d’un domaine en tireront toujours mieux parti que des amateurs. La clé, cependant, est qu’ils ne soient pas enfermés dans des modèles mentaux corporatistes bien-sûr, et qu’ils ne se contentent pas non plus d’utiliser l’IA pour seulement améliorer leur pratique, mais pour la réinventer.

Jamais donc les compétences individuelles, et notamment les fondamentaux, n’ont été aussi importants. La meilleure façon de former nos jeunes pour l’IA est de les former à ces fondamentaux: lecture, écriture, calcul, raisonnement, et bien-sûr la culture générale pour tous, et aux fondamentaux du métier dans lequel ils se spécialisent. Alors seulement ils seront des utilisateurs intelligents de l’outil qu’est l’IA, pour en déterminer le potentiel mais aussi les limites, voire les dangers et inventer des choses fantastiques. C’est pour cela que les résultats catastrophiques des élèves français au classement PISA sont aussi inquiétants. Et ils le sont doublement: en eux-mêmes, parce qu’un pays qui ne sait plus éduquer ses enfants est voué au déclin, et parce qu’ils nous empêcheront de tirer parti du progrès technologique, sans même parler d’y contribuer.

Et donc je crois que ma fille peut s’engager sans crainte dans des études artistiques, et qu’il est même possible que dans un monde où n’importe qui pourra produire une belle image avec ChatGPT, la différence ne puisse plus se faire qu’avec de solides études fondamentales… et une bonne culture générale.

🇬🇧 Une version en anglais de cet article est disponible ici

