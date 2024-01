Transformation du monde: Pourquoi Davos fait partie du problème

Le monde fait face à de multiples défis et doit se transformer profondément. Nous croyons que la clé pour engager ces transformations est que les grands de ce monde, conscients des enjeux et disposant des moyens pour agir, se réunissent et se mettent d’accord. Un forum tel que Davos semble idéal pour cela. C’est une croyance très naïve, et très problématique. Il est temps de la reconsidérer.

Le rituel est immuable. Fin janvier, l’Homme Important débarque de son jet privé dans la petite ville de Davos, en Suisse, pour participer au Forum Economique Mondial (WEF). Il prononce un discours sur la nécessité de faire des sacrifices pour faire face aux problèmes immenses qui sont les nôtres, donne des signes de vertu attendus par une audience vigilante, et regrette que le peuple ne soit pas aussi conscient des enjeux. Le discours terminé, l’Homme Important participe à quelques ateliers, donne une conférence de presse, serre quelques mains, notamment celle du représentant chinois (car ça peut servir), puis remonte dans son avion. Est-ce ainsi que les problèmes seront résolus? Ce n’est pas ce que pense Kevin Roberts, le président de la très conservatrice Heritage Foundation. Dans son intervention, qui dénote fortement, il ne prend pas de gants: « Vous faites partie du problème » déclare-t-il aux participants. « L’élite dont vous faites partie passe son temps à dire que la réalité est X, alors que la réalité est Y. » Ce décalage avec la réalité est en effet problématique.

Qu’il y ait des grands problèmes, cela ne fait aucun doute. La question est de savoir comment agir pour les résoudre. Dans Le savant et le politique, le sociologue Max Weber abordait la question de l’action en distinguant deux éthiques: l’éthique de conviction, ou idéalisme, et l’éthique de responsabilité. Il écrivait ainsi: « Il y a une opposition abyssale entre l’attitude de celui qui agit selon les maximes de l’éthique de conviction – dans un langage religieux nous dirions : ‘Le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l’action il s’en remet à Dieu’ -, et l’attitude de celui qui agit selon l’éthique de responsabilité qui dit : ‘Nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes.' »

L’idéalisme, c’est tout faire pour interdire ou imposer quelque chose sans se préoccuper des conséquences, car seule la conviction compte, et toute fin justifie les moyens; l’éthique de responsabilité, c’est de ne jamais décider sans se préoccuper des conséquences; c’est même de travailler avant tout en fonction des conséquences; par exemple, n’interdire quelque chose que si on sait par quoi le remplacer, ou avancer dans une direction en faisant des compromis avec toutes les parties concernées. L’éthique de responsabilité est au cœur de la démocratie parlementaire. L’idéalisme est évidemment plus rapide, plus pur et plus vendeur: on interdit, ou on impose, et puis voilà: victoire! Qu’importent les conséquences.

Or, ces conséquences sont parfois très importantes. L’agriculture est un bon exemple: depuis plusieurs années on multiplie règlements et normes, toujours pour de bonnes raisons nobles et très estimables: le bien-être animal, la protection de la planète, la santé humaine, etc. Mais la conséquence est pour l’agriculteur un empilement de contraintes qui rendent chaque fois sa vie plus difficile et, surtout, son exploitation moins rentable. Conséquence ultime: la disparition progressive de l’agriculture française. Est-ce vraiment cela que nous voulions? Pour le logement, les mêmes mécanismes sont à l’œuvre: la multiplication des normes au nom de la sécurité et de l’environnement renchérit considérablement les biens, quand ils ne les rendent pas inlouables ou invendables. Conséquence: un effondrement de l’offre de logements qui pose des problèmes considérables à la population. Une bombe à retardement. On peut multiplier les exemples où l’idéalisme produit des effets catastrophiques.

Il y a cependant un problème plus profond, très bien illustré par « L’Homme de Davos ». Ce problème, c’est que l’idéaliste ne subit pas le coût de ce qu’il impose, ou qu’il est largement en mesure de le subir. Autrement dit, il peut se parer de sa vertu – je sauve le monde – car il fait porter le coût de cette vertu aux autres, en l’occurrence à hoi polloi, le peuple. L’Homme de Davos ne remarque même pas que son plein d’essence lui coûte dix euros de plus. Il regarde à peine le prix de sa bûche à 49€ dans sa pâtisserie préférée. Il peut aller à vélo de son domicile à son travail parce qu’il habite et travaille dans le centre de Paris (la ville du quart d’heure, c’est pour lui), et pester contre le gueux qui prend son vieux diesel de 1983 pour faire quinze kilomètres pour aller travailler. L’Homme de Davos vit dans un monde d’idées et de principes, gouvernés par la vertu. Pour reprendre l’expression de Nassim Taleb, il ne joue pas sa peau sur ces questions, il joue celle des autres, ceux qui n’ont pas voix au chapitre et qu’il méprise.

Sauf qu’ils ont voix au chapitre, en fait, et que le sentiment d’injustice se développe profondément. Et c’est là que nous en revenons à Kevin Roberts. Dans son discours, Roberts se félicite de la victoire prochaine d’un candidat républicain à la présidentielle US, et très clairement espère que Trump sera ce candidat qui remettra en quelque sorte les pendules à l’heure. Et c’est là tout le drame. L’Homme de Davos, par son idéalisme intransigeant et son mépris aristocratique du peuple, est l’allié objectif de Donald Trump et de tous les populistes du monde. Il suffit d’écouter ses électeurs pour comprendre l’exaspération de hoi polloi face aux professeurs de morale. Ils sont dos au mur et n’ont que lui comme issue. Seul un retour à l’éthique de responsabilité pour conduire les transformations nécessaires permettrait d’éviter cette contre-révolution populiste, mais il est peut-être déjà trop tard.

