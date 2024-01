L’autodestruction des universités américaines, et pourquoi c’est important pour nous

La plupart des déclins organisationnels sont auto-infligés. C’est le cas avec les universités américaines. Leur autodestruction, devenue manifeste ces dernières semaines, n’est pas seulement intéressante à observer; elle a aussi une grande importance pour nous.

Elle n’avait plus d’autre issue. Claudine Gay, Présidente de l’Université de Harvard, a finalement annoncé sa démission le 2 janvier. C’est l’aboutissement de semaines de controverses déclenchées par son audition calamiteuse devant le Sénat américain. Celui-ci enquêtait sur les actions d’intimidation antisémites des étudiants suite à l’attaque terroriste du 7 octobre en Israël, actions qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation de la part de l’Université. Les révélations en cascades sur les nombreuses preuves de plagiat dans sa thèse n’ont pas arrangé le cas de la Présidente.

Durant l’audition, la présidente a indiqué qu’elle ne pouvait condamner ces actions. À la question “Est-ce que dire ‘mort aux juifs’ est antisémite ?”, elle avait répondu: “Ça dépend du contexte”, excipant de la défense de la liberté d’expression. Sur le plan légal, l’argument peut s’entendre. Sauf que depuis des années, Mme Gay, qui a placé la politique woke de DEI – Diversité, Égalité et Inclusion – au centre de sa carrière administrative, d’abord comme doyenne de la faculté des Arts et Sciences, puis comme Présidente, a créé une véritable police du langage. En substance, on peut être exclu de Harvard pour une blague de mauvais goût ou pour refuser de genrer un(e) de ses camarades correctement. Sauf que crier ‘mort aux juifs’ ne pose pas de problème. Derrière l’argutie légale de la défense de la liberté d’expression se cache en fait un double standard: une “diversité” qui ne tolère qu’un seul corpus d’idées, une “égalité” dans laquelle certains sont plus égaux que d’autres, et une “inclusion” qui n’inclut pas les juifs (ni les asiatiques ni évidemment les blancs). Jamais la perversion des mots et le cynisme des théories sous-jacentes n’étaient apparus au grand jour de façon aussi flagrante.

L’historien Niall Ferguson a vécu cette dérive de l’intérieur. Dans un article au vitriol, il écrit: “Pendant près de dix ans, j’ai constaté avec effarement la trahison de mes collègues intellectuels. J’ai également été témoin de la volonté des administrateurs, des donateurs et des anciens élèves de tolérer la politisation des universités américaines par une coalition illibérale de progressistes ‘woke’, d’adeptes de la ‘théorie critique de la race’ et d’apologistes de l’extrémisme islamiste.”

Extinction des lumières

Cette trahison des intellectuels est un choc pour les enfants des Lumières que nous sommes. Avec Condorcet, nous pensions que les hommes de savoir, indépendants du pouvoir, seraient les garants des libertés publiques. Nous avons grandi avec l’idée que l’éducation était la plus sûre garantie contre les superstitions et la haine, qu’elle promouvrait les vertus morales d’un peuple libre et pacifique. Nous avons cru que les institutions d’enseignement, et en particulier l’enseignement supérieur, en seraient le fer de lance. Cette croyance ne traduisait pas seulement une grande naïveté. Elle traduisait également une inculture historique. C’est ce que Ferguson nous rappelle: “Quiconque croit naïvement au pouvoir de l’enseignement supérieur d’inculquer des valeurs éthiques n’a pas étudié l’histoire des universités allemandes sous le Troisième Reich.” Ces universités ont en effet soutenu le nazisme dès avant son arrivée au pouvoir. Les meilleurs juristes, la fine fleur de la science et de la philosophie, ont apporté une aide empressée aux efforts nazis. Ce sont les étudiants d’université qui brûlaient les livres, pas les masses incultes. L’université s’est, comme un seul homme, entièrement et volontairement, avec empressement et alacrité, mise au service d’un projet politique funeste, avec les conséquences catastrophiques de l’on connaît. Et ce n’est pas le seul exemple dans l’histoire. Que l’on songe aussi à la fine fleur des intellectuels français ayant soutenu allègrement les tyrans de par le monde, quand ils ne les avaient pas formés eux-mêmes, tradition qui perdure aujourd’hui.

Les universités américaines suivent la même trajectoire. L’idéologie est différente, mais la logique est la même. Cette politisation est un cancer qui les ronge. Elles finissent par former des militants au service de causes qu’elles jugent importantes, plutôt que des citoyens aptes à prendre leurs propres décisions. Des générations d’étudiants sont ainsi formées à l’idée que la fin justifie les moyens; que ce qui compte est d’être du “bon” côté de l’histoire, ou dans le “bon” camp politique, en l’occurrence ici le camp des “opprimés”. Si la devise de Harvard est Veritas (la vérité), la recherche de celle-ci n’est plus depuis longtemps ni l’objectif de l’institution, ni le critère pour juger un travail universitaire. Ce qui compte, ce n’est plus comment on pense, mais ce qu’on pense, qui doit correspondre au Canon. Harvard n’est plus une université, mais une école de théologie. L’ironie est que c’est ce qu’elle était à l’origine! À cette aune-là, que la thèse de sa Présidente ne soit qu’un patchwork de morceaux plagiés n’est donc pas un accident. Si les sociologues ont reconnu que toute régularité dans le comportement d’une institution doit être comprise en fonction de son contexte culturel, l’inverse est aussi vrai: le contexte culturel permet, voire suscite et même justifie certains comportements. Il peut donc les expliquer. Le contexte culturel, ici, est que c’est “la cause” qui est importante, pas la vérité. L’institution, initialement vouée à la recherche de cette vérité, est corrompue en son cœur.

Est-ce que la démission de la Présidente changera quelque chose? C’est peu probable. Ces universités produisent un bien de très haute valeur sociale, l’accès à un club exclusif, pour lequel le nombre d’étudiants prêts à payer très cher est presqu’infini. Il y aura des changements, des promesses de bien se comporter, croix de bois, croix de fer, mais rien ne changera, et la lente autodestruction se poursuivra.

Un formidable cadeau aux populistes

Cette autodestruction est importante. Elle est importante parce que les universités américaines, par leur prestige et leur puissance, ont profondément influencé les universités du monde durant tout le XXe siècle, aussi bien dans ses théories que dans ses pratiques institutionnelles. Cette influence perdure aujourd’hui, et rien de ce qui s’y passe ne peut donc nous être indifférent. Elle est importante également parce que l’existence d’institutions où les faits sont examinés pour ce qu’ils sont, sans se préoccuper de savoir s’ils plaisent à telle ou telle autorité, est fondamentale dans une démocratie. Alors qu’elles auraient dû être le rempart contre les fake news, les complotismes, les mensonges, les passions, les modes, les contre-vérités historiques et les théories funestes, les universités ont perverti leur mission et en sont au contraire l’un des vecteurs. Elles deviennent donc des proies faciles pour leurs détracteurs, qui n’attendaient que ça, et il se trouvera de moins en moins de monde pour les défendre. Qu’on ne s’y trompe pas: le grand gagnant de cette autodestruction des universités américaines s’appelle Donald Trump, et à sa suite tous les politiques illibéraux de la planète.

