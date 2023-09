Quel lien y a-t-il entre un condor et une bicyclette? Non, ce n’est pas une blague. La réponse à cette question est fournie par Steve Jobs, et elle nous en apprend beaucoup sur l’inventivité humaine, et pourquoi elle peut être une source d’optimisme.

Dans sa remarquable interview de 1995, Steve Jobs souligne la puissance de l’inventivité humaine. Il évoque un article qu’il a lu dans Scientific American dans lequel un chercheur étudiait l’efficacité du mouvement de différentes espèces. Il mesurait le nombre de calories que chacune consomme pour avancer d’un kilomètre. Le gagnant? Le condor. L’Homme? Bien plus bas dans la liste. Pas très surprenant finalement que la marche soit moins efficace que le vol. Mais, ajoute Jobs, le chercheur eut l’idée brillante de mesurer un humain… sur une bicyclette. Le résultat? La performance dépasse de loin celle du condor! Un humain sur une bicyclette a une incroyable efficacité énergétique (0,15 calorie par gramme par kilomètre). Et Jobs conclut: “Les humains sont des fabricants d’outils. Nous construisons des outils qui peuvent énormément amplifier nos aptitudes naturelles.”

Pour Jobs, l’ordinateur est l’un de ces plus formidables outils. D’où sa métaphore de l’ordinateur comme une “bicyclette pour l’esprit”: un incroyable multiplicateur de potentiel humain. Mais on peut généraliser bien au-delà du seul cas de l’ordinateur avec des exemples qui peuvent sembler triviaux, mais seulement parce qu’ils sont devenus si évidents que nous ne les voyons plus: les habits chauds qui sont plus efficaces que se coller autour d’un feu, et qui permettent de se déplacer, le livre qui libère le cerveau de l’apprentissage par cœur et permet la transmission du savoir de façon exponentielle.

Et dès lors le fait que nos aptitudes naturelles ne soient pas très bonnes ne compte plus vraiment. Nous ne courons pas très vite, nous ne voyons pas très loin, notre capacité olfactive est minable, mais tout ça ne compte pas. Nous sommes moyens en tout par rapport aux autres animaux, mais nous fabriquons des outils pour compenser cela, et pour l’amplifier.

Fuck the condor

Car aussi extraordinaire qu’il soit, le condor n’améliorera jamais sa performance de déplacement ni son efficacité en tant qu’individu. Son seul espoir serait de compter sur l’évolution naturelle en quelque milliers, ou plutôt millions d’années pour ses descendants. L’Homme, lui, est capable de progrès considérables dans sa propre vie. Ces progrès sont possibles parce que nous ne confions pas notre évolution à l’espèce, ce qui est trop lent et pas contrôlé; nous la déléguons aux outils que nous créons, ce qui est au contraire incroyablement rapide et puissant. C’est grâce aux outils que nous nageons mieux que les poissons (bateau), que nous voyons mieux que n’importe quel animal (radar, longue vue), que nous volons mieux que les oiseaux, etc. Nous inventons même des outils qui permettent de mieux inventer des outils (le livre, l’organisation, l’ordinateur, la R&D)

Tous les êtres vivants sont confrontés aux contraintes de leur environnement. La plupart n’ont quasiment aucune influence dessus. Les castors construisent des barrages, les singes utilisent des tiges pour attraper des fourmis, mais ces actions intelligentes et utiles sont cependant rares et limitées. La construction des barrages est instinctive et l’héritage d’une longue évolution (mettez un castor dans un appartement, il essaiera de construire un barrage avec ce qu’il trouve même si ça n’a aucun sens). L’Homme construit des outils aussi bien pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté mais aussi par l’effet de sa curiosité naturelle: il invente les habits parce qu’il a froid, mais il invente aussi un ordinateur et découvre seulement ensuite à quoi ça peut servir.

La pari gagnant de l’optimisme

Cette incroyable capacité d’inventer des outils signifie qu’il n’y a aucune fatalité face aux problèmes que nous rencontrons. Au regard de l’histoire humaine, des problèmes formidablement difficiles ont été résolus. Nous ne sommes pas condamnés à espérer un salut de notre espèce par la seule évolution. En fait, nous ne dépendons plus d’elle, nous l’avons battu. Cette capacité n’est évidemment jamais une garantie de réussite: rien ne dit que nous saurons toujours capables de résoudre nos problèmes grâce à notre inventivité, mais elle devrait cependant être une source d’optimisme. En tous cas, le pari vaut la peine d’être tenté. Il vaut toujours mieux que la résignation et le pessimisme.

